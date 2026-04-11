Torino, i convocati per il Verona. Out Zapata, Aboukhlal e Nkounkou

11/04/2026 | 12:00:17

Roberto D’Aversa, allenatore del Torino, ha diramato l’elenco dei convocati per la partita di questo pomeriggio contro il Verona.

Per la gara non sono convocati gli indisponibili Zapata, Aboukhlal e Nkounkou.

Questa la lista completa:

Portieri: Israel, Paleari, Siviero.

Difensori: Biraghi, Coco, Ebosse, Ismajli, Lazaro, Marianucci, Maripan, Obrador, Pedersen. Centrocampisti: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Prati, Tameze, Vlasic.

Attaccanti: Adams, Kulenovic, Njie, Simeone.

Foto: sito Torino