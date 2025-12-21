Torino, i convocati per il Sassuolo. Torna Sazonov

21/12/2025 | 11:59:00

Il tecnico del Torino, Marco Baroni ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di questo pomeriggio contro il Sassuolo a Reggio Emilia.

L’allenatore granata ritrova Sazonov mentre non sono nell’elenco Coco e Masina, impegnati in Coppa d’Africa.

Portieri: Israel, Paleari, Popa.

Difensori: Biraghi, Dembele, Ismajli, Lazaro, Maripan, Nkounkou, Pedersen, Sazonov. Centrocampisti: Anjorin, Asllani, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Tameze, Vlasic.

Attaccanti: Abdoukhlal, Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Zapata.

Foto: sito Torino