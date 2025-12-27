Torino, i convocati per il Cagliari. Out Ilic, Coco e Masina
27/12/2025 | 11:20:46
Marco Baroni ha diramato la lista dei convocati per il Cagliari.
Fuori dai convocati Ilic a causa di problemi fisici, oltre che a Coco e Masina, impegnati in Coppa d’Africa.
Questa la lista completa:
Portieri: Israel, Paleari, Popa.
Difensori: Biraghi, Dembele, Ismajli, Lazaro, Maripan, Nkounkou, Pedersen, Sazonov, Pellini. Centrocampisti: Anjorin, Asllani, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Tameze, Vlasic.
Attaccanti: Abdoukhlal, Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Zapata.
Foto: sito Torino