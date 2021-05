Torino, i convocati di Nicola per lo Spezia

Il tecnico Davide Nicola ha convocato 21 calciatori per la partita di domani al Picco contro lo Spezia, calcio d’inizio alle ore 15.

Out Murru, Gojak e Milinkovic per infortunio e lo squalificato Linetty. Tornano Izzo e Nkoulou, ecco la lista completa:

Portieri: Sirigu, Sava, Ujkani.

Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda.

Centrocampisti: Baselli, Lukic, Mandragora, Rincon.

Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza.