Torino, i convocati di Juric per l’Hellas Verona

l Torino continua ad essere in emergenza in difesa ma per lo meno Juric recupera il ceco in vista della sfida all’Hellas Verona di stasera. I granata dovranno fare a meno di Buongiorno, out anche Pellegri, Djidji, Popa e Vojvoda. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Brezzo, Gemello, Milinkovic-Savic.

Difensori: N’Guessan, Rodriguez, Sazonov, Schuurs, Zima.

Centrocampisti: Antolini, Bellanova, Gineitis, Ilic, Lazaro, Linetty, Radonjic, Ricci, Soppy, Tameze, Vlasic.

Difensori: Karamoh, Sanabria, Seck, Zapata.

Foto: Twitter Torino