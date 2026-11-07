Torino, i convocati di Abate per il Lecce
07/11/2026 | 11:24:41
In vista del match contro il Lecce oggi alle 15:00, l’allenatore granata Ignazio Abate ha diramato la lista ufficiale dei calciatori convocati per la sfida di campionato. Portieri: Mascardi, Perri, Siviero; Difensori: Belghali, Biraghi, Coco, Comert, Comuzzo, Ismajli, Patterson; Centrocampisti: Bragança, Cacciavano, Casadei, Fitz-Jim, Gineitis, Ilkhan, Mandragora, Oristanio; Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Kulenovic, Pellegri, Simeone, Vlasic, Zapata.
foto: instagram Torino