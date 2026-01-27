Torino, giorno di visite per Tchoca

27/01/2026 | 11:40:04

Il difensore centrale Tchoca è atterrato a Milano e si appresta ora a raggiungere l’Istituto di Medicina dello Sport di Torino, dove svolgerà le visite mediche che lo porteranno, se tutto dovesse andare bene, a firmare il contratto che lo legherà al Torino. Classe 2003, è cresciuto principalmente nel settore giovanile del Corinthians, club con il quale ha anche debuttato tra i professionisti. Tra le sue esperienze figura anche una parentesi in prestito al Ceará, prima del ritorno al Corinthians, squadra che ha ora salutato per lasciare il Brasile e approdare in Serie A alla corte di Marco Baroni.

Foto: Instagram personale