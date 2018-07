Torino-Genoa, incontro confermato per Izzo. I possibili scenari 

Ve ne avevamo parlato ieri, conferme sull’incontro in programma tra Genoa e Toro per parlare di Armando Izzo. E’ il difensore entrato prepotentemente nella lista granata, in attesa di ulteriori evoluzioni relative ad Altissimo. La valutazione di Izzo è vicina alla doppia cifra, possibile che si parli di un’eventuale contropartita tecnica. E che si accenni a Laxalt, vecchio pallino granata, oggi grande protagonista con l’Uruguay ai Mondiali.

Foto: pagina facebook Izzo