Torino-Fiorentina, le formazioni ufficiali
31/08/2025 | 17:38:56
Al via la 2ª giornata di Serie A tra Torino e Fiorentina. Le due formazioni si sfideranno nella cornice dell’Olimpico Grande Torino, casa dei granata. Di seguito, le scelte dei due tecnici: Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Asllani, Ilic; Ngonge, Simeone, Vlasic. All.: Baroni. Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Sohms Gosens; Gudmundsson; Piccoli, Kean. All.: Pioli.
Foto: Instagram Pioli