Dopo la sconfitta interna contro l’Udinese per 2-3, il Torino andrà in ritiro: lo ha annunciato il presidente Urbano Cairo, confermando, al momento, la fiducia al tecnico Marco Giampaolo. Fiducia a tempo, ovviamente.

Il prossimo impegno dei granata, giovedì contro la Roma, sarà molto delicato per il futuro del tecnico. In ogni caso, Giampaolo, da qui a Natale, si giocherà il suo futuro per la permanenza della panchina granata.