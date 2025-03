Alle 20.45 scenderanno in campo per Torino ed Empoli per la ventinovesima giornata di Serie A. Di seguito le scelte iniziali.

TORINO – Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Gineitis; Elmas, Casadei, Vlasic; Adams.

EMPOLI – Silvestri; Sambia, Ismajli, Marianucci; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Cacace; Kouamé.

