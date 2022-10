Torino-Empoli 1-1. Destro in rovesciata, poi Lukic

Finisce con il punteggio di 1-1 la sfida tra Torino ed Empoli. Primo tempo dove i granata hanno giocato molto meglio rispetto agli uomini di Zanetti, come dimostra il palo di Vlasic colpito al minuto 24 e il gol annullato, tre minuti pi tardi, a Ola Aina (imbeccato da Miranchuk) per posizione di fuorigioco. L’intervallo dunque si chiude a reti bianche ma nella ripresa ecco la sorpresa ospite firmata da Destro che all’alba della ripresa (dopo quattro minuti) si inventa una gran bella rovesciata su suggerimento di Ebuehi. Il pari granata arriva praticamente al novantesimo con Lukic che, dopo una situazione confusa in area, sfrutta la spazio che si è guadagnato e sigla il definitivo pareggio. Il Torino non vince da quattro giornate mentre l’Empoli torna a far punti dopo la sconfitta contro il Milan.

Foto: sito Torino