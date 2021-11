Torino, emergenza per Juric: out Rodriguez e Praet. Si valuta Sanabria

Emergenza totale in casa Torino a causa degli infortunati. Juric fa la conta delle assenze e dei calciatori che la pausa per le Nazionali gli ha portato via. Ricardo Rodriguez e Dennis Praet hanno accusato guai muscolari e sono rientrati alla base. Già nelle prossime ore, svolgeranno gli esami strumentali per capire l’entità dei rispettivi infortuni, e difficilmente ci saranno per la prossima gara di campionato. Non solo, c’è ansia anche per Antonio Sanabria, non al meglio dopo l’ultimo impegno con il Paraguay. Lo staff medico del Toro non si sbilancia, ma anche per l’attaccante ci sono dubbi in vista del rientro in campionato.

Foto: Sito Torino