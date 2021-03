Torino: distrazione muscolare per Singo, rischia il derby con la Juve. Il comunicato

Rientrato da poco dopo la positività al Covid-19, Wilfred Singo si è fermato nuovamente. Come ha comunicato il Torino l’esterno destro non ha partecipato all’allenamento mattutino al Filadelfia.

Singo si è sottoposto a terapie e gli esami hanno evidenziato un interessamento distrattivo al retto femorale alla coscia sinistra. Il comunicato: “Allenamento mattutino per il Torino, al Filadelfia, in vista del derby di sabato 3 aprile allo stadio Olimpico Grande Torino. Dopo l’attivazione muscolare e un lavoro essenzialmente basato sulla forza, in campo, Davide Nicola ha diretto una sessione tecnica con esercitazioni a tema che poi si è conclusa con una partita a tempo e campo ridotti. Solo terapie per Wilfried Singo causa un interessamento distrattivo al retto femorale della coscia sinistra. Domani in calendario una sessione di allenamento”.

Foto: Twitter ufficiale Torino