Torino-Cremonese, le curiosità: i granata sono la squadra che ha subito più gol in campionato
12/12/2025 | 18:04:13
Domani alle 15 il match tra Torino e Cremonese.
Ecco alcune curiosità:
-Sono 12 gli incontri ufficiali tra le due squadre a Torino: 6 successi granata, 4 pareggi e 2 vittorie grigiorosse.
-L’ultima vittoria della Cremonese in casa granata risale al 9 novembre 1996.
-Il Torino è la squadra che ha subito più reti nella Serie A 2025/26: 26.
-Tra Marco Baroni e Davide Nicola sarà il decimo incontro ufficiale: 4 vittorie dell’allenatore granata, 3 pareggi e 2 vittorie per il tecnico grigiorosso.
Foto: sito Torino