Torino-Cremonese, le curiosità: i granata sono la squadra che ha subito più gol in campionato

12/12/2025 | 18:04:13

Domani alle 15 il match tra Torino e Cremonese.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 12 gli incontri ufficiali tra le due squadre a Torino: 6 successi granata, 4 pareggi e 2 vittorie grigiorosse.

-L’ultima vittoria della Cremonese in casa granata risale al 9 novembre 1996.

-Il Torino è la squadra che ha subito più reti nella Serie A 2025/26: 26.

-Tra Marco Baroni e Davide Nicola sarà il decimo incontro ufficiale: 4 vittorie dell’allenatore granata, 3 pareggi e 2 vittorie per il tecnico grigiorosso.

Foto: sito Torino