Torino, contestazione per Cairo: “Grazie presidente per questo mercato stupefacente”

La finestra estiva di calciomercato non ha portato grandi cambiamenti nella Torino granata, anzi. La squadra di Mazzarri è rimasta la stessa della scorsa stagione e si è concentrata principalmente sull’esser pronta al più presto possibile per affrontare al meglio i preliminari di Europa League. Dopo la sconfitta contro il Wolverhampton, i tifosi del Toro hanno voluto esprimere il proprio malcontento verso la strategia di mercato disegnata dal presidente Urbano Cairo. A poche ore dalla prima di campionato, allo stadio Filadelfia è infatti stato esposto uno striscione ironico che recita: “Grazie presidente per questo mercato ‘stupefacente’“.

Foto: sito ufficiale Torino