Torino, conferme sul gradimento per il centrocampista Prati

27/12/2025 | 12:00:20

Quattro giorni fa vi avevamo parlato del gradimento Torino per Matteo Prati, centrocampista non più intoccabile a Cagliari. Uno di quei profili che, come raccontato recentemente dal nuovo direttore sportivo Petrachi, autorizzerebbe un investimento per migliorare quel reparto. Al Cagliari piace Masina, attualmente in Coppa d’Africa, oggi le due squadre si sfideranno in campionato e potrebbe essere l’occasione per approfondire una trattativa che nei giorni scorsi è già stata valutata con estrema attenzione.

Foto: sito Torino