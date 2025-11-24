Torino-Como, le curiosità: l’unica vittoria lariana in casa dei granata risale al 1986

24/11/2025 | 11:27:30

Alle 18:30 il match tra Torino e Como.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 19 i precedenti a Torino: 13 vittorie granata, 5 pareggi e 1 vittoria per i lariani.

-Il Como non segna in casa dei granata da 534′, l’ultimo gol è del gennaio 1989, siglato da Milton.

-L’unica vittoria del Como in casa del Torino risale al 6 aprile 1986, 3-1.

-Il Como è una delle tre squadre che ha ricevuto più espulsioni in questo campionato, 2 in 11 gare.

-Tra Marco Baroni e Cesc Fabregas sono 2 i precedenti ufficiali, 1 vittoria per il tecnico granata e 1 pareggio.

Foto: sito Torino