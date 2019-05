Promozione in vista… un mese dopo. Il 26 aprile vi avevamo raccontato in esclusiva un incontro tra Masismo Bava e Cairo con l’intesa di massima raggiunta per una promozione in prima squadra al posto di Petrachi, come meritato premio per l’eccellente lavoro svolto con il settore giovanile granata. In queste ore piovono conferme, un mese (abbondante) dopo la nostra anticipazione.

