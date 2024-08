Torino, Cairo sui social: “Felice per la vittoria di ieri. Grande amarezza per la contestazione”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae mentre accarezza un toro, simbolo della squadra. La foto è accompagnata dalla seguente didascalia: “Felice per la vittoria di ieri, complimenti ai ragazzi e al Mister per la grande partita! Grande amarezza per la contestazione. SFT!”.

Foto: Instagram Cairo