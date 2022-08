Torino, Cairo: “Sono veramente contento. Inizio di campionato bello e convincente”

Torino in vetta, almeno per una notte. Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il patron granata, Urbano Cairo, ha così commentato l’avvio di stagione dei suoi: “Sono veramente molto contento del nostro avvio in questa stagione. È stato un inizio di campionato bello, convincente, molto positivo. Anche ieri abbiamo meritato la vittoria contro una bella Cremonese, alla quale vanno i complimenti perché si è dimostrata quello che ci aspettavamo: una squadra molto ben organizzata, fisica, compatta, capace di sviluppare un calcio verticale come il nostro. Noi abbiamo offerta una bella prova. Adesso dobbiamo continuare a lavorare così bene come stiamo facendo“.

Foto: Torino Twitter