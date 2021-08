Torino, Belotti e Singo in gruppo. Terapie per Bremer. Il report

Ripresa della preparazione per il Torino, al Filadelfia, con una sessione pomeridiana. Dopo l’attivazione muscolare, Ivan Juric ha diretto un programma tecnico con esercitazioni a tema e movimenti sul possesso palla. In gruppo con i compagni anche Andrea Belotti e Wilfried Singo, rientrati a Torino dopo gli impegni con le rispettive nazionali. Per quanto concerne il bollettino medico, terapie per Bremer, programma personalizzato per Baselli e Kone. I granata riprenderanno la preparazione domani: in calendario una seduta di allenamento.

A riportarlo è il sito ufficiale del club granata.

Foto: sito ufficiale Torino