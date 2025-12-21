Torino, basta un rigore di Vlasic: Sassuolo piegato e seconda vittoria consecutiva
21/12/2025 | 16:56:15
Colpo del Torino in casa Sassuolo (0-1), a Baroni basta un gol di Vlasic dal dischetto, è il secondo successo di fila per i piemontesi. Sanzionato un fallo di Doig su Simeone. Nel primo tempo rigore revocato per un fallo di Tameze su Matic, si riprenderà con un calcio di punizione a favore del Sassuolo. Revocata anche l’ammonizione precedentemente data a Doig. Nel secondo tempo la squadra di Baroni trova il gol del vantaggio con il rigore di Vlasic, trasformato al 66′. In pieno recupero Ngonge si divora il 2-0, ma la rete di Vlasic basta e avanza. I granata passano al Mapei Stadium.
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (st 33′ Candé); Vrankx (st 18′ Lipani), Matic, Koné; Volpato (st 33′ Fadera), Cheddira (st 18′ Moro), Laurienté (st 33′ Pierini). A disp. Satalino, Zacchi, Odenthal, Iannoni. All. Grosso.
Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen, Vlasic, Asllani, Gineitis (st 14′ Ilic), Lazaro; Adams, Zapata (st 14′ Simeone). A disp. Israel, Popa, Sazonov, Biraghi, Dembele, Nkounkou, Anjorin, Ilkhan, Casadei, Aboukhlal, Ngonge, Njie. All. Baroni
