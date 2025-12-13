Torino, basta un gol di Vlasic per piegare la Cremonese
13/12/2025 | 17:03:12
Al Torino di Baroni basta un gol per piegare la Cremonese, decide Vlasic al 26′. Palla messa in mezzo da Gineitis, stop sbagliato di Zapata che però serve Vlasic, controbalzo e palla calciata in rete. La Cremonese reagisce, ma non trova il pareggio nei primi 45′. Una grande occasione per il pareggio arriva nella ripresa al 74’Palla a sinistra per Vardy, in area solissimo Moumgagna calcia altissimo da ottima posizione. Panico nell’area di rigore granata nel recupero per un presunto fallo di mano di Simeone, ma finisce senza sorprese. 1-0 Torino.
TORINO (3–4-1-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Asllani, Gineitis (18′ st Casadei), Lazaro; Vlasic; Zapata (18′ st Simeone), Adams (37′ st Ngonge). A disposizione: Popa, Israel, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Ilic, Anjorin, Dembele, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Njie. Allenatore: Baroni.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Ceccherini; Barbieri (18′ st Sanabria), Payero, Bondo (6′ st Zerbin), Vandeputte (32′ st Moumbagna), Pezzella (18′ st Floriani Mussolini); Bonazzoli (32′ st Vazquez), Vardy. A disposizione: Silvestri, Nava, Valoti, Johnsen, Lordkipanidze. Allenatore: Nicola.
