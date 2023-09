Torino avanti 2-0 sulla Salernitana all’intervallo. A segno Buongiorno e Radonjic, palo di Cabral

All’Arechi il Torino conduce 2-0 sulla Salernitana dopo i primi quarantacinque minuti. Il primo squillo della gara è dei padroni di casa con Candreva, ma Milinkovic-Savic respinge senza problemi il tentativo dell’italiano. Al 14′ arriva la prima occasione anche per gli ospiti: Zapata che si gira in area di rigore e mette un cross basso sul quale si fionda Radonjic, ma il suo tiro – deviato – si spegne di poco a lato. Ed è sullo stesso calcio d’angolo che arriva la rete del vantaggio degli uomini di Juric con Buongiorno, bravo a depositare in rete dopo un rimpallo in area di rigore. È ancora Candreva a rendersi pericoloso al 20′, ma il guardalinee ferma tutto per la sua posizione di fuorigioco. Dopo una fase confusionaria della partita, al 32′ ci prova Mazzocchi dalla distanza ma senza trovare lo specchio dalla porta. Ma al 39′ è ancora il Torino a trovare l’appuntamento con il gol: Seck cerca Radonjic, ma trova la chiusura – parziale – di Mazzocchi che lascia il pallone al limite dell’area, Radonjic stoppa e con un tiro preciso base Ochoa sul palo più lontano. Occasione colossale in pieno recupero per la Salernitana: Candreva scarica per Cabral che tira un’autentica bordata, ma trova il palo, la palla schizza su Botheim, ma il pallone termina alto. Finisce così 2-0 la prima frazione di gioco all’Arechi: 0-2.

Foto: Instagram Torino