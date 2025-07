Torino, Anjorin è arrivato in città

03/07/2025 | 21:20:58

Tino Anjorin si appresta a diventare un nuovo calciatore del Torino. Il centrocampista, ex Chelsea ed in arrivo dall’Empoli, è appena arrivato per iniziare la sua nuova avventura in Italia con la maglia granata.

Foto: Instagram Empoli