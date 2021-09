Lavoro pomeridiano per il Torino al Filadelfia. Ivan Juric, dopo l’attivazione muscolare, ha diretto una sessione tecnica con esercitazioni a tema e movimenti sul possesso palla. Programma personalizzato per Belotti, lavoro aerobico per Bremer, lo riporta il sito ufficiale dei granata.

Foto: sito Torino