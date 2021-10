Torino, ancora lavoro differenziato per Pjaca e Verdi. Il report odierno

Ecco il report del Torino sull’allenamento odierno, comparso sul sito ufficiale del club granata:

“Allenamento mattutino per il Torino in vista della sfida contro il Genoa. I granata, dopo l’analisi tattica al video, hanno sostenuto una sessione tecnica. Lavoro differenziato per Pjaca e Verdi.

Il programma di domani prevede la seduta di rifinitura cui seguirà l’annuncio dei calciatori convocati per la partita”.