Torino, al via le visite mediche per Cyril Ngonge

24/07/2025 | 08:50:33

Cyril Ngonge è pronto a diventare un nuovo giocatore del Torino. L’esterno belga è arrivato questa mattina all’Istituto di Medicina dello Sport per sostenere le visite mediche di rito, al termine delle quali firmerà il contratto che lo legherà al club granata. Per lui si tratta di una nuova avventura in Serie A, ma con una vecchia conoscenza in panchina: ritroverà Marco Baroni, che lo ha già allenato in passato. L’operazione è stata definita sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 18 milioni.

Foto: Instagram Ngonge