Torino, accolto il ricorso: Mazzarri in panchina contro il Napoli

Walter Mazzarri sarà regolarmente in panchina nella sfida contro il Napoli e al suo fianco avrà anche il suo vice Nicolò Frustalupi. Per l’allenatore del Toro e per il suo secondo è stato infatti accolto il ricorso presentato dal club granata, dopo la giornata di squalifica che il Giudice Sportivo aveva inflitto a entrambi in seguito alla gara contro il Parma. “La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha accolto il ricorso del Torino riguardo la squalifica per una giornata al tecnico Walter Mazzarri e al vice Nicolò Frustalupi. I due tecnici saranno regolarmente in panchina domenica nel match contro il Napoli”, si legge nel comunicato.

Foto: sito ufficiale Torino