Torino, Abate: “Non sottovalutiamo il Monza. Simeone? È girata la ruota. Belghali è più forte di me come terzino”

22/10/2026 | 15:28:30

Ignazio Abate presenta la sfida contro il Monza, in programma venerdì alle 20:45 all’Olimpico Grande Torino.

Sul Monza: “Se pensate che sottovalutiamo l’avversario, vi sbagliate di grosso: saremmo sulla strada sbagliata. Ci alleniamo con la tigna giusta, dobbiamo avere la voglia di migliorare nel quotidiano. Contro il Monza siamo usciti dalla Coppa, la metteranno sui duelli e sarà una partita sporca. Dobbiamo sporcarci le mani e mettere energia e qualità”.

Su Simeone: “Ha messo lo stemma davanti a tutto, ha sempre lottato per il bene della squadra. E’ un giocatore da gruppo, quando giochi per la squadra la ruota gira. Siamo convinti delle sue qualità”.

Su Fitz-Jim: “E’ partito molto bene, poi ha avuto un problema al tallone stringendo i denti e si è curato durante la sosta. Ora sono due settimane che lo vedo davvero bene. Può fare uno dei due mediani o la mezzala, è un’alternativa valida”.

Su Belghali: “Lui è più forte di me come esterno. Ha sempre avuto propensione offensiva. Stiamo lavorando sulle posture del corpo, sullo smarcamento e sulla fase difensiva. E’ umile, è arrivato senza fare il ritiro e ho cercato di dargli minutaggio gradualmente. Deve crescere senza accontentarsi”.

Su Vlasic: “A differenza di Simeone, avverte tanto il peso della responsabilità. Deve stare sereno: lo pensavo anche da giocatore, è più importante il pensiero che i compagni e l’allenatore hanno di lui. E’ un perfezionista, gli chiedo di entrare in campo con leggerezza perché quando meno se lo aspetta ci regalerà grandi soddisfazioni”.

Foto: Sito Torino