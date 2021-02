Torino, 2 calciatori positivi al Covid. Il comunicato

Il Torino Football Club comunica che dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore a ridosso della competizione è emersa la positività al Covid-19 di due calciatori della prima squadra. In accordo con le Autorità sanitarie entrambi i tesserati sono già stati messi in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata. Il Torino FC continuerà a seguire l’iter previsto dai protocolli vigenti. Ciò consentirà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività.

📄 | Nota del Club Positività per due calciatori della prima squadra 👉https://t.co/rbUavcOZaW#SFT — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) February 18, 2021

Foto: Twitter Torino