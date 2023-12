Top 11 d’Africa 2023, non solo Osimhen: ci sono anche Onana, Anguissa e Amrabat

E’ in corso a Marrakech la cerimonia per il Pallone d’Oro africano 2023. Prima di assegnare il titolo di calciatore dell’anno, la CAF ha stilato la Top 11 riferita alla scorsa stagione, nella quale figurano due azzurri: Frank Zambo Anguissa e Victor Osimhen. Ma non solo. Presenti anche l’ex Fiorentina, Sofyan Amrabat, e l’ex portiere nerazzurro, André Onana. Di seguito la formazione completa.

TOP XI CAF 2023: Onana, Hakimi, Mbemba, Koulibaly, Partey, Anguissa, Kudus, Amrabat, Manè, Osimhen, Salah.

