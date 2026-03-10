Tonolini a Open VAR: “Mani di Ricci? Giusto non dare il rigore. È un braccio che rimane in sagoma”

10/03/2026 | 16:21:31

Mauro Tonolini, componente della CAN A e B, è intervenuto a Open VAR, format di Dazn, per commentare gli episodi arbitrali più controversi della giornata di campionato.

In particolare occhi sul rigore richiesto dall’Inter al 93′ del derby, per un tocco di mani di Ricci.

Per l’AIA l’episodio è stato valutato in maniera corretta, così Tonolini: “Ci ha un po’ sorpreso quello che abbiamo letto, noi non abbiamo dubbi. È un braccio che rimane in sagoma, c’è un movimento a togliere di Ricci e, se avesse tolto il braccio, il pallone sarebbe sbattuto comunque sul suo petto. Questi episodi vanno valutati in dinamica, al rallentatore si rischia di creare dubbi che non sono opportuni”.

Tonolini replica anche a Dimarco, che nel post gara aveva suggerito la necessità di una on field review: “Assolutamente no, non c’era alcuna esigenze. La linea è sempre stata coerente? Sì, lo è sicuramente. Ricordiamo il caso di Napoli-Inter dell’anno scorso, con il tocco di mani di Dumfries. Anche in quel caso c’è un tocco di mani non punibile, perché il braccio rimane in sagoma. Anche in quel caso, senza il suo tocco il pallone sarebbe finito sul petto”.

Foto: X Milan