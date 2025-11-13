Tonoli: “Obiettivo del Modena? Stiamo calmi, il campionato è ancora molto lungo”

13/11/2025 | 17:20:43

Il difensore del Modena, Daniel Tonoli, ha parlato così nel corso di un’intervista alla Gazzetta di Modena.

Queste le sue parole: “In difesa ho giocato anche a quattro, come terzino destro, ma alla Pergolettese sono tornato a tre nel mio ruolo naturale e sfruttavo spesso gli schemi per inserirmi e arrivare al tiro. Mi godo questo inizio di stagione superiore alle previsioni, nel quale mi sono ritagliato questo spazio. Già in ritiro mi ero resto conto della forza della squadra, vedevo una rosa con tante qualità, che adesso sta dimostrando. Il campionato, però, è ancora molto lungo. Avere una grande gamba è il risultato degli allenamenti fatti con molta intensità”.

Infine un pensiero sul tecnico Andrea Sottil arrivato in estate in cerca di rilancio dopo la parentesi negativa con la Sampdoria nella passata stagione: “Ci fa lavorare con tanta intensità e prepara sempre ogni partita con lo stesso metodo, salvo qualche accorgimento in relazione all’avversario”.

Foto: sito Modena