TONNY SANABRIA: RETI PESANTI PER LA SALVEZZA DEL GENOA

Antonio Sanabria: 6 reti fondamentali per la salvezza del Grifone. Il Genoa conquista la permanenza in Serie A anche grazie alle realizzazioni dell’attaccante paraguaiano. Centravanti tecnico e dinamico, che è abile ad attaccare la profondità ed è bravo ad imporsi nel gioco aereo. Dal Cerro Porteno al Genoa, passando per le esperienze in Spagna, la storia di Sanabria è quella di un ragazzo che era stato preso dalla Roma, ma l’exploit avviene con il prestito a Gijon. Con la maglia dello Sporting, Sanabria sigla 11 reti in 30 presenze. Con il Betis Siviglia, Tonny continua il suo percorso di crescita e si consacra: 19 reti in 64 partite. La Roma capisce di avere ancora in gestione un valido attaccante e si assicura il 50% della futura rivendita. Sanabria arriva a Genova nel gennaio del 2019. È il sostituto perfetto di Piatek, passato al Milan nello stesso mese. Sbarca in Liguria con la formula del prestito di 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Il bomber di San Lorenzo non gioca sempre, a causa di numerosi problemi fisici. Mostra il suo talento a sprazzi, ma quando é in forma, si fa sentire a suon di reti e buone prestazioni. All’ultimo respiro, Nicola si affida alla sua esperienza e alla sua tecnica e Sanabria lo ricambia con una doppietta di pregevole fattura. Due reti da attaccante vero. Che regalano una grande gioia ai rossoblù e al presidente Preziosi. Con poche ma fondamentali reti, Tonny è l’autore della salvezza del Genoa.