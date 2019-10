Toni su Ribery: “Non sono sorpreso, è un ragazzino dentro. Questo è solo l’inizio”

Luca Toni, amico ed ex compagno di squadra di Franck Ribery ai tempi del Bayern Monaco, ha parlato dell’ottimo impatto del francese in Italia sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: “Ero sicuro che avrebbe incantato perché dentro ha la fame di un ragazzino. Chiesa? Per le mie idee calcistiche un vero numero 9 ci starebbe bene insieme a questi due grandi giocatori. Attenti, per Ribery questo è solo l’inizio”.

Foto: tzde