Toni: “Per la Juve l’attaccante giusto è Suarez. Pirlo giocherà con il tridente”

Luca Toni, ex campione del Mondo, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport sul futuro della Juve e di Luis Suarez. “Attaccante Juve? Io dico Suarez. Sono sempre per il bomber puro, il centravanti deve fare tanti gol e tra tutti i nomi accostati alla Juve mi sembra che Suarez sia il più goleador di tutti. Intanto stiamo parlando di giocatori di primo piano, in ogni caso arriverebbe un grande attaccante. Ovviamente giocare con Dzeko, Suarez o Morata cambia parecchio a livello tattico, ma in fondo può cambiare meno di quanto si possa immaginare. Conosco Pirlo e credo proprio che anche da allenatore vorrà proporre il calcio che amava da calciatore. Quindi, quelli bravi giocano sempre. Cambia poco che ci sia un nove come Suarez o un nove e mezzo come Dzeko tra Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.”

Foto: tzde