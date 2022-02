Toni Martinez: “Abbiamo un piccolo vantaggio, ma il Porto vuole vincere sempre”

Toni Martinez, attaccante del Porto, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei playoff di Europa League contro la Lazio: “Conosciamo la nostra forza e andiamo lì per affrontare ogni giocatore. Sono pronto a tutto e sono molto contento per i due gol che ho segnato, ma soprattutto perché ho contribuito alla vittoria della squadra, altrimenti non sarebbe servito a niente. Dobbiamo essere sempre al massimo. Il mister ci dà sempre opportunità, qualunque sia la partita. Quando siamo fuori dobbiamo lavorare per dare il massimo. Ci sono momenti in cui abbiamo giocato di più, altri meno. Il nostro compito è dare una risposta ogni volta che abbiamo un’opportunità, come stanno facendo i miei colleghi d’attacco. Sappiamo di avere un piccolo vantaggio, ma conosciamo anche l’importanza del gioco e, soprattutto, sappiamo che l’FC Porto entra sempre in campo per vincere perché vuole vincere sempre”.

FOTO: Twitter Porto