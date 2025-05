Toni Kross esalta Acerbi: “Preferirei lui a qualsiasi antifurto o cane da guardia”

10/05/2025 | 10:50:23

Toni Kroos, ex centrocampista tedesco, ritiratosi la scorsa estate dal calcio giocato, ha parlato al suo podcast su Francesco Acerbi, difensore nerazzurro.

L’ex campione tedesco fa un paragone paragone curioso, quando ha parlato con entusiasmo della mentalità di Acerbi.

Queste le parole sottolineate da FCInternews: “Se dovessi scegliere tra un sistema di allarme, un pastore tedesco e un Acerbi per proteggere la mia casa, sceglierei Acerbi. Questa è pura mentalità. Dal modo in cui ha festeggiato, si capiva che normalmente non segna gol”.

Foto: Instagram Acerbi