Toni Kroos: “Resterò qui fino alla scadenza, poi vediamo. Non andrò mai in Cina”

Toni Kroos ha giurato amore eterno al Real Madrid: “Il mio obiettivo è restare qui fino a fine contratto, fino a 33 anni. – ha detto il centrocampista tedesco a Cadena COPE – Poi valuterò come mi sento e se voglio giocare ancora. Scordatevi però titoli giornalistici come ‘Kroos se ne va due anni in Cina’, non succederà mai. Piuttosto, non scarterei un possibile rinnovo di un altro anno col Real. Dipenderà tutto dalle mie condizioni”.

Foto: profilo Twitter personale Toni Kroos