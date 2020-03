Toni Kroos: “Quando torneremo a giocare è l’ultimo dei problemi in questo momento”

Anche il Real Madrid si trova in quarantena preventiva dopo che un giocatore della squadra di basket del club è stato trovato positivo al COVID-19. Della situazione ha parlato Toni Kroos, centrocampista tedesco dei Blancos, intervenuto in videoconferenza al programma televisivo ProSieben “Late Night Berlin”.“Io e la mia famiglia stiamo bene, non abbiamo sintomi. – ha detto – Non mi annoio, con tre bambini è difficile. L’importante è che stiamo bene. Euro 2020 e il resto della stagione? Quando si tornerà a giocare è la cosa meno importante ora; la cosa principale è cercare di scacciare questo nemico invisibile. Poi, tutto tornerà alla normalità.”

Foto: ESPN