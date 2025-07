Toni: “In questo momento c’è molta distanza tra la Juventus e la coppia Napoli-Inter. Sul Milan…”

28/07/2025 | 09:55:37

Luca Toni, intervistato da La Gazzetta dello Sport, non usa giri di parole per commentare il momento della Juventus: “Le uscite stanno bloccando tutto. Se dai via Vlahovic, devi fare almeno due o tre colpi forti. Altrimenti resti distante da Napoli e Inter,” avverte Toni. L’ex Scarpa d’Oro sottolinea anche come l’assenza dalle coppe europee possa essere un’opportunità per concentrarsi esclusivamente sul campionato, ma aggiunge: “Le notti europee danno entusiasmo, e alla Juve oggi manca qualcosa. Però sono sicuro che interverranno e Tudor sarà competitivo”. Sul mercato, Toni avrebbe le idee chiare: “Tonali lo prenderei subito, anche caro. È uno che ti cambia il centrocampo. E riporterei Chiesa, che a Liverpool è fuori dal progetto: ha fame di rivincita”. Quanto a Vlahovic, passato da “mister 70 milioni” a esubero, per Toni “resta un attaccante da 20 gol e andrebbe bene in qualsiasi squadra di Serie A. Ma se lo cedi, devi sostituirlo con uno di pari rendimento”. Su Kolo Muani, possibile ritorno a Torino, Toni approva: “È un profilo giusto, conosce già l’ambiente. E se dovesse saltare, punterei su Hojlund in prestito: in Italia aveva fatto bene, andrei oltre le difficoltà avute in Inghilterra”. E sulla Roma di Gasperini? Toni è cauto: “Gasp ha idee forti e può imporsi, ma Roma è una piazza particolare. È cambiato molto, a partire dagli allenamenti, ma è ancora troppo presto per sbilanciarsi. Può succedere di tutto”. Infine, il pensiero sul nuovo Milan di Allegri con Leao centravanti: “Non mi convince. Rafa ha bisogno di partire largo. Ma l’arrivo di Modric sarà una manna: con una sola partita a settimana, può fare la differenza”. E per la classifica marcatori? Toni punta su Lautaro, ma rivela: “Una pizza la giocherei anche su Kean”.

Foto: Instagram Luca Toni