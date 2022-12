Toni: “Hellas Verona? Io lo spero, ma salvarsi è davvero dura quest’anno”

Intervenuto in un cenone natalizio presso le Cantine Pasqua, Luca Toni, ex bomber dell’Hellas Verona, ha parlato dei gialloblu, dichiarando che secondo lui, salvarsi è davvero complesso: “Con tutto il cuore dico che ha molte possibilità di salvarsi ma è davvero durissima, sono troppo pochi i punti raccolti finora. Devono partire subito alla grande a gennaio Torino e poi vincere tutti gli scontri diretti in casa. Non si doveva cambiare così tanto. Dall’esterno pare che si sia rotto qualcosa. Può capitare di tutto. Erano squadre spacciate eppure si salvarono”.

Foto: Instagram Toni