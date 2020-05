Toni: “Firenze ideale per Ribery, è ancora determinante. Il mio ritorno nel 2012? Berbatov perse l’aereo e Pradè…”

Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato durante una diretta Instagram sull’account del club viola: “La piazza mi piaceva, parlai sia con Prandelli che Corvino e poi decisi di approdare alla Fiorentina. Venivo da due anni importanti a Palermo, avevo fatto bene al Franchi da avversario e il mister mi voleva fortemente. La trattativa però non fu semplice, anzi: i rosanero volevano molti soldi e Corvino non voleva spendere, quindi il tutto si protrasse per molto tempo. Il gruppo viola era fantastico, andavamo sempre a cena insieme: è stato forse questo il segreto per raggiungere tutti quei risultati”.

Che rapporto aveva invece con Ribery al Bayern?

“Anche con lui andavo spesso a cena fuori, ero sempre insieme a Franck a Monaco. Sapevo che aveva ancora voglia di giocare dopo il mancato rinnovo con il Bayern Monaco e ho pensato che Firenze potesse essere la piazza perfetta per lui: la Fiorentina oggi ha un giocatore importante e un uomo spogliatoio, soprattutto per i giovani talenti gigliati Ribery è fondamentale”.

Qual è stato il suo gol più bello in maglia viola?

“Ricordo quello con il Catania da fuori area, fu un gran gol”.



Come ha vissuto il cambio di proprietà della Fiorentina?

“Secondo me c’era la necessità di un cambiamento. I Della Valle hanno riportato la Fiorentina in Serie A dalla C2 e con loro ho sempre avuto un ottimo rapporto, ma come in tutte le cose arriva il momento in cui qualcosa si rompe e c’è quindi bisogno di cambiare. La nuova proprietà ha una mentalità molto più europea ed è molto entusiasta: si può avere un modello diverso perché si parla di stadio nuovo, centro sportivo…”.

Ci racconta, infine, il suo ritorno alla Fiorentina nel 2012?

“I viola dovevano prendere Berbatov che però perse l’aereo: vidi Pradè che mi disse che mi stavano cercando. È stato come tornare a casa, l’inizio della mia seconda carriera. Ho fatto altre grandi stagioni a Verona poi da quando sono tornato in Italia”.

Foto: tz.de