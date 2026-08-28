Toni Fernandez dal Barcellona al Venezia in chiusura
28/08/2026 | 15:15:54
Il Venezia chiude un colpo in prospettiva per l’attacco. Si tratta di Toni Fernandez, 18 anni appena compiuti, in uscita dal Barcellona e ormai sul punto di approdare al club lagunare malgrado gli interessi di altre società in giro per l’Europa. Confermata l’anticipazione di Diario Sport poco prima delle 14,30. La formula consentirà comunque al Barcellona di avere il controllo del cartellino oppure una ricchissima percentuale in caso di futura vendita. Siamo in chiusura.
Foto: Instagram Toni Fernandez