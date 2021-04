L’ex campione del mondo Luca Toni ha parlato così di Dybala e Cristiano Ronaldo in un’intervista a La Gazzetta dello Sport:

“Paulo è il vero nodo: se davvero chiede 14-15 milioni io non sarei così convinto di volergli rinnovare il contratto. Ronaldo non è criticabile, magari solo per qualche atteggiamento”.

