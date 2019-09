Toni: “Balotelli deve segnare e salvare il Brescia. La Nazionale viene dopo”

Nella settimana che porta a Brescia-Bologna una sfida che per lui ha significato un’importante salvezza nella stagione 2001/02, Luca Toni ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale si è soffermato sull’acquisto di Mario Balotelli. Queste le sue affermazioni sull’attaccante e sulla Nazionale: “Brescia è casa sua: non dico che non possa sbagliare, ma è nel contesto giusto per fare qualcosa di importante. La Nazionale viene dopo. Per arrivarci Balotelli deve prima fare bene con il Brescia. Segnare, salvarsi. Il resto verrà da sé“.

Foto: tzde