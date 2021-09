Tonfo Venezia in amichevole: lagunari battuti dal Brescia 4-0

Dopo due sconfitte in altrettante partite di campionato, arriva un altro stop per il Venezia, stavolta in amichevole. I lagunari, infatti, sono stati battuti dal Brescia per 4-0, giocando una gara molto al di sotto delle aspettative. In rete per le Rondinelle: Bisoli e Moreo nel primo tempo e Bajic e Jagiello nella ripresa.

Foto: Twitter Brescia