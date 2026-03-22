Tonfo Tottenham: Tudor perde 3-0 in casa lo scontro diretto con il Nottingham Forest

22/03/2026 | 17:57:04

Un altro tracollo per il Tottenham: gli Spurs cadono 0-3 in casa per mano del Nottingham Forest nel delicatissimo scontro diretto. Da quando è arrivato al Tottenham, Igor Tudor ha raccolto 5 sconfitte, un pareggio ed un successo, in 7 gare. Un ko pesantissimo che vede il tecnico ex Juve sempre più in bilico a Londra, ma soprattutto il Tottenham è a 30 punti, a solo un punto dalla zona retrocessione.

Foto: X Tottenham